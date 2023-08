Słoneczne przedpołudnie w Mielnie. Turyści tłumnie spieszą na plażę [ZDJĘCIA] Radosław Brzostek

W ostatnich dniach pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu na plaży. Jest pięknie, słonecznie i co najważniejsze, dość ciepło. A to sprawia, że plaże w naszym regionie zapełniają się mieszkańcami i turystami. Tak w środowe przedpołudnie było chociażby na plaży w Mielnie.