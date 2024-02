Policyjny pościg koło Sławna. 52-latek kierował autem bez uprawnień. Odpowie przed sądem OPRAC.: Dawid Jaśkiewicz

Policjanci przypominają, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. archiwum polskapress

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 52–letniemu mieszkańcowi Sławna. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.