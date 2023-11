Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Poznaliśmy najpiękniejsze! Wśród finalistek dziewczyny z Koszalina [ZDJĘCIA]

Konkurs Polska Miss Nastolatek 2023

Tytuł Polska Miss Nastolatek 2023 trafił do Nikoli Gradowskiej ze Starowej Góry (województwo łódzkie). Nikola na co dzień uczęszcza do 5 klasy technikum o profilu kosmetologii (Anagra) w Łodzi. W przyszłości chciałaby zostać doktorem nauk medycznych, specjalistą kosmetologiem. Jej pasje to sport, taniec i podróże. Od najmłodszych lat interesuje się modelingiem.

Nowa Polska Miss Nastolatek zdobyła nagrody o wartości ponad 30 000 złotych, w tym nagrodę główną w kwocie 10 000 zł. W czołowej "10" konkursu Polska Miss Nastolatek 2023 znalazła się Pola Plewa z Koszalina.

Czołowa "10" konkursu Polska Miss Nastolatek 2023: