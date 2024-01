Pomorze Zachodnie wiatrem napędzane. Wielkie firmy wiatrakowe zapewnią rozwój

Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, który odpowiada za realizację i koordynację inwestycji oraz strategię miasta, nie ma wątpliwości.

- Jestem pewien, że to, co się teraz dzieje, jest game changerem w powojennej historii miasta. To na trwałe zmieni Szczecin - mówi.

I dodaje: Za najdalej pięć lat będziemy największym offshore’em w basenie Morza Bałtyckiego. To jest przesądzone!

Chociaż brzmi to fantastycznie w regionie, który przez lata był zapomniany, to patrząc na ostatnie bardzo konkretne działania, trudno w to nie uwierzyć. I chociaż Przepiera mówi przede wszystkim o Szczecinie, to już dziś wiadomo, że wiatr, który zawieje, zmieni nie tylko stolicę województwa, ale cały region. A obco brzmiące słowo offshore oznaczać będzie już niedługo nie tylko coś, co dzieje się poza linią brzegu i pozyskiwanie stamtąd energii, ale też coś, co daje nadzieję. Sprawią to port instalacyjny dla elektrowni wiatrowych i trzy fabryki części do nich.