Ponad 120 szachistów zagrało w 34. Memoriale Józefa Kochana w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Drugie miejsce w tegorocznym Memoriale zajął Arkadiusz Korbal z Gryfa Szczecin, a trzecie kolejny junior z Hetmana, Franciszek Bochniak. Obaj uzyskali po 7 pkt. Najlepszą spośród grających pań była wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, arcymistrzyni międzynarodowa Julia Antolak z Solnego Grzybowo, która z wynikiem 6,5 pkt zajęła 4. miejsce open. Dopiero piąte miejsce zajął posiadacz najwyższego rankingu, Kamil Plichta (Gostmat 83 Gostynin), który również uzyskał 6,5 pkt.

Organizatorzy wyłonili również najlepszych zawodników w innych kategoriach: najlepszy senior 65+ - Ryszard Sokołowski, do rankingu 1600 - Tomasz Zaremba, do rankingu 1400 - Mateusz Leszcz, do rankingu 1200 - Konrad Liberra, do 13 lat - Robert Jodłowski (wszyscy Hetman), do 11 lat - Adam Wites (Gryf), do 9 lat - Nikodem Domagalski (Hetman).