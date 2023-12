Ponad 30 interwencji dotyczących zakłócenia ładu i porządku publicznego. Policjanci z Koszalina podsumowali świąteczny weekend

Okres świąteczny to czas wytężonej pracy koszalińskich policjantów. Mundurowi oprócz działań typowo prewencyjnych zatrzymywali nietrzeźwych kierowców i osoby poszukiwane.

W trakcie minionych 3-dni przerwy świątecznej funkcjonariusze zatrzymali jednego kierującego, który prowadził samochód będąc w stanie nietrzeźwości oraz dwóch, którzy prowadzili pojazd pomimo orzeczonego przez sąd zakazu. Zatrzymanym do kontroli na terenie Koszalina był 65- letni mężczyzna, który przy ul. Gnieźnieńskiej poruszał się skodą. Po zbadaniu alkotestem okazało się, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kierowcy za złamanie orzeczonego przez sąd zakazu muszą liczyć się z karą zagrożoną do lat 5.