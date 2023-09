Poranna akcja policji w Koszalinie. Kaskadowo sprawdzana była trzeźwość kierowców [ZDJĘCIA]

Od wczesnych godzin porannych policjanci kontrolowali dziś kierowców. Patrole z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Koszalin tym razem poddawały badaniu na trzeźwość kierujących poruszających się ulicami Osiedla Rokosowo. Wśród nich był kierowca forda, który miał w organizmie 0,3 promila alkoholu. Kilka minut później mundurowi zatrzymali następnego kierującego po użyciu alkoholu. Był to mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym, w organizmie którego znajdowało się 0,26 promila alkoholu.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu.

Stan po spożyciu alkoholu

Według przepisów jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza) to jest to stan po spożyciu alkoholu.

Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.