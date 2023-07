Powrót do przeszłości. Fotoplastikon w Mielnie już wkrótce

Fotoplastikon stanie na nadmorskiej Promenadzie Przyjaźni w Mielnie i będzie można go tutaj znaleźć do 30 sierpnia (oficjalne otwarcie zostało zaplanowane na godz. 11). Jego pojawienie się przy plaży to efekt współpracy władz Mielna z Archiwum Państwowym w Koszalinie. W stylowym, drewnianym fotoplastikonie będzie można podziwiać archiwalne fotografie Mielna i okolic z lat 70.

- Zaprezentowane kadry ukazują wakacyjną atmosferę, życie codzienne oraz migawki z okresu po sezonie turystycznym, kiedy nadmorskie wybrzeże odpoczywało po letnim szaleństwie – mówi Dorota Cywińska z koszalińskiego Archiwum.

Archiwalne zdjęcia pochodzą z zespołu Centralnej Agencji Fotograficznej, przechowywanego w Narodowym Archiwum Cyfrowym, do którego autorskie prawa majątkowe posiada Polska Agencja Prasowa. W fotoplastikonie będzie można zobaczyć również unikatowe fotografie Mielna z lat 90. pochodzące z Archiwum Państwowego w Koszalinie.