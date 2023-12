Pożar koło Złocieńca. Płonęły garaże, zagrożone były inne budynki [ZDJĘCIA]

O poważnym pożarze w powiecie drawskim informuje na swoim profilu facebookowym OSP Złocieniec.

- Wyjazd alarmowy zastępu GBA oraz SHD-25 do miejscowości Cieszyno do pożaru garażu. Po dojeździe i rozpoznaniu okazało się, że pożarem objęte są dwa garaże, w którym znajduje się ciągnik i samochód osobowy oraz budynek gospodarczy przylegający do niego - czytamy na profilu strażaków ze Złocieńca.

Podjęto więc decyzję, by na miejsce zdarzenia wezwać więcej zastępów. Strażacy z jednej strony gasili pożar w garażach, z drugiej - ruszyli do obrony pozostałych budynków.

- W akcji udział brało blisko 10 zastępów. Straty materialne są bardzo duże - dodają strażacy z OSP Złocieniec.

W akcji udział brały: