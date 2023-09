Pożar kombajnu w Siemyślu koło Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

- Zostaliśmy zadysponowani przez SK KP PSP w Kołobrzegu do pożaru kombajnu, który miał znajdować się w pobliżu budynku mieszkalnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że do pożaru doszło w komorze silnika, a osoba obsługująca maszynę przy pomocy gaśnic zdołał stłumić płomienie. Kombajn znajdował się ok 50 metrów od zabudowań. - relacjonują strażacy z OSP Charzyno na swoim profilu facebookowym.

Pożar został ugaszony.

Na miejscu działały: