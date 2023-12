Pożar zaplecza sklepu przy ulicy Chrzanowskiego w Koszalinie. Ewakuowano żłobek. Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA]

Ogień pojawił się w godzinach porannych. Kłęby gęstego dymu spowiły cały sklep i przedostały się na piętro, gdzie mieści się Żłobek Miejski „Smyk”. Wychowawczynie dzieci zareagowały szybko i zgodnie ze standardami: w krótkim czasie wszystkie dzieci zostały wyprowadzone z budynku i bezpiecznie przeprowadzone do pomieszczeń Klubu Osiedlowego „Kanion”, oddalonego o kilkanaście metrów. Na miejscu w ciągu kilku minut pojawiły się jednostki straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe (o wszystkim zostali poinformowani rodzice, którzy zdenerwowani zaczęli zjeżdżać się na miejsce i zabierać dzieci do domów).

Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna pożaru i skala strat materialnych. Ale raczej nie obejdzie się bez remontu sklepu i na pewno pozostanie on na razie zamknięty. Z kolei wszystko wskazuje na to, że dzieci będą mogły w najbliższych dniach wrócić do żłobka. - Trwają jeszcze prace sprawdzające stan całego budynku, ale wygląda na to, że jego konstrukcja nie została naruszona, a sam ogień nie dotarł do pomieszczeń żłobka. Ostatecznie decyzja o tym, kiedy dzieci wrócą zapadnie w najbliższych godzinach – zapowiadał starszy brygadier Jacek Szpuntowicz.