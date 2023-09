Prawie wszystko, co powinniśmy wiedzieć o najbliższych wyborach w Koszalinie

15 października wybieramy posłów, senatorów oraz możemy też wziąć udział w referendum. W środę samorządowcy z Koszalina odpowiedzieli na kilka istotnych kwestii technicznych w tej sprawie.

Otóż jeśli chcemy wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnie, musimy to zgłosić najpóźniej do 2 października. W koszalińskim ratuszu dostępny jest wniosek, który po wypełnieniu należy przekazać do Komisarza Wyborczego w Koszalinie, urzędującego przy ul. Andersa 26.

W dniu wyborów możliwy jest transportu dla wyborców z niepełnosprawnościami i dla osób starszych. W Koszalinie do 13 października można się umówić w tej sprawie pod numerem telefonu 94-348-86-11, a w dniu wyborów pod numerem telefonu 94-348-88-52.

Jeśli chcemy zagłosować przez pełnomocnika, musimy to zorganizować do 6 października w ratuszu. Możemy też pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Do 12 października takie zaświadczenie możemy pobrać w każdym urzędzie gminy w kraju. Ale uwaga, bo mogą je wprawdzie pobrać wszyscy Polacy, którzy posiadają prawa wyborcze, nawet ci, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały, jednak odbiór takiego zaświadczenia powoduje, że zostajemy wykreśleni z listy wyborczej. Jeśli to zaświadczenie więc zgubimy, duplikatu nie dostaniemy i nie będziemy mogli już nigdzie zagłosować. Natomiast posiadając takie zaświadczenie, możemy pójść i zagłosować w dowolnej komisji w kraju.