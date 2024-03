Problem z rejestracją samochodu. Wszystko przez zwolnienia chorobowe

- Od kilku dni w próbuję zarejestrować pojazdy potrzebne mi do pracy. Na sześć stanowisk pracują dwa. O godzinie 10.00 nie ma już dostępnych numerów. Nie można zarejestrować auta, a za brak rejestracji w terminie jest kara 500 złotych - alarmuje pani Beata.

Sprawdziliśmy w starostwie, z czego wynikają te problemy.

- Część pracowników jest na zwolnieniach lekarskich, ale na dniach osoby te wrócą na swoje stanowiska - wyjaśnia wicestarosta Tomasz Tesmer. - Wiedząc, że jest problem z obsługą, zaangażowaliśmy do pomocy zastępcę naczelnika. Niestety, obsadzenie pozostałych pustych stanowisk w ramach zastępstw nie jest takie proste, ponieważ potrzeba 30 dni, by uzyskać zgodę na korzystanie z programu do rejestracji pojazdów. Dlatego, jeśli to możliwe, namawiam, by pojawiać się w starostwie w godzinach popołudniowych, w okolicach godziny 14.00, bo z naszych obserwacji wynika, że wtedy jest mniejszy ruch i sprawy można załatwić szybciej - dodał Tomasz Tesmer.

Przypomnijmy, że istnieje także system wcześniejszej rejestracji przez internet. By to zrobić, należy wejść na stronę https://rezerwacje.powiat.koszalin.pl/branch/6 i postępować zgodnie z instrukcją. Rezerwacja może być dokonana najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.