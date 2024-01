Problemy finansowe Gwardii Koszalin. Ireneusz Kościelniak nie jest już trenerem pierwszego zespołu

Gwardia zalicza trzeci z rzędu sezon w IV lidze. Po zajęciu 3. miejsca w pierwszym sezonie po degradacji, rok temu klub nieoczekiwanie rozpoczął transferową ofensywę, ściągając wiele mocnych - nie tylko na warunki IV ligi - nazwisk, na czele z 3-krotnym reprezentantem Polski Michałem Masłowskim. Za tymi ruchami miał stać tajemniczy prywatny darczyńca (klub unika określenia sponsor), unikający kontaktów z mediami Adrian Dowhun.

Wraz z grupą zaprzyjaźnionych osób nie tylko wspierał klub finansowo, co potwierdził nam prezes Gwardii Jarosław Burzak, ale także angażował się w proces transferowy (przyznał to w jednym z wywiadów dla Radia Koszalin trener Kościelniak). A. Dowhun wszedł także w skład zarządu Gwardii.

Start sezonu 2023/24 Gwardia miała wręcz imponujący. Wygrała pierwszych siedem meczów, strzelając aż 46 goli. Później nie wyglądało to aż tak imponująco, co zbiegło się z pogłoskami o zaległościach wobec zawodników, które miały być efektem problemów finansowych darczyńcy. Na półmetku sezonu Gwardia uzyskała jednak dobrą pozycję do walki o powrót do III ligi, zajmując 2. miejsce w tabeli ze stratą 2 punktów do Wybrzeża Rewalskiego Rewal.