Proces prawników oskarżonych o ustawianie spraw w prokuraturze w Koszalinie. Świadek: Po covidzie mam kłopoty z pamięcią

Zdaniem prokuratury, oskarżony prokurator Karol K. jeszcze przed postawieniem zarzutów skontaktował się z mecenasem Arturem Nowakiem i miał powiedzieć, że "ma gościa na areszt", a drugi podejrzany został "puszczony". Zatrzymany przez policję mężczyzna usłyszał zarzut przemytu narkotyków. Podczas kolejnego przesłuchania mężczyzna obciążył o zlecenie przemytu Roberta K.

Później CBA nagrało rozmowę mecenasa z prokuratorem, w której śledczy twierdził, że przemytnik, który pomówił Roberta K. wyjaśniał szczegółowo i spójnie.

Według aktu oskarżenia przeciwko prawnikom, kluczowa jest rozmowa z końca lutego 2013 roku, kiedy adwokat oświadczył, żeby pomówiony o przemyt narkotyków K. przyznał się do zarzutów. Wtedy też prokurator Karol K. miał powiedzieć, że "istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, aby Robert K. nie został aresztowany" – chodzi o to, aby mecenas Nowak dotarł do przemytnika, a ten odwołał swoje wyjaśnienia obciążające zleceniodawcę przemytu narkotyków.