Proces w szczecineckim sądzie o znęcanie się nad świniami. Biegła w krzyżowym ogniu pytań

Przypomnijmy, w pierwszym procesie oskarżonym weterynarzowi Piotrowi T. i kierownikowi farmy trzody z Przybkowa Sławomirowi H. wymierzono karę roku i trzech miesięcy – bez warunkowego zawieszenia – pozbawienia wolności. Skazani nie mogli także przez 3 lata posiadać zwierząt, zaś lekarz weterynarii przez 3 lata wykonywać zawodu. Obrona i prokuratura złożyły apelacje, sąd podzielił zdanie obrońców, iż konieczna była uzupełniająca opinia biegłego. Obrona podważała opinię, gdyż jej zdaniem biegła wypowiadająca się w pierwszym procesie nie miała odpowiedniego doświadczenia zajmując się głównie małymi zwierzętami. Wyrok został uchylony i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia szczecineckiego sądu.

To kolejny dzień w głośnym procesie przed Sądem Rejonowym w Szczecinku, w całości poświęcony zeznaniom dr Magdaleny Szweda, lekarza weterynarii. Biegła sporządzała już dwie opinie w tej sprawie. I to na tej opinii, wskazującej błędy oskarżonych, opierał się w dużej części wyrok w pierwszym procesie, uchylonym w maju tego roku przez koszaliński Sąd Okręgowy.

Sędzia Mariusz Kołodziej, prokurator Przemysław Woźniak i obrońcy oraz sami oskarżeni przez blisko dwie godziny zasypywali Magdalenę Szweda szczegółowymi pytaniami na temat dopuszczalnych i zakazanych sposobów uśmiercania chorych świń, aby skrócić ich cierpienia. Taki bowiem był motyw działań oskarżonych. Według biegłej podstawową metodą powinno być użycie środków farmakologicznych, w szczególnych i wyjątkowych wypadkach można także użyć do zabicia zwierząt urządzenia do ogłuszania tzw. radicala. Pod warunkiem, że są one humanitarne i oszczędzą zwierzętom bólu i strachu.