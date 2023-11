Prognoza pogody na Święto Niepodległości w Koszalinie i regionie. Pogoda nie będzie przyjemna

Prognoza pogody dla Koszalina i regionu na najbliższe dni

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna od 9°C od 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, zmienny, przeważnie z kierunków południowych.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C od 10°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy. W nocy zachmurzenie duże, po północy większe przejaśnienia. Miejscami, głównie w pierwszej połowie nocy, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Piątek jeszcze bez większych zmian w pogodzie. Od soboty zrobi się chłodniej, typowo jesiennie z temperaturą poniżej 10 stopni Celsjusza i opadami deszczu.

11/12 - 12.11

Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, w rejonie nadmorskim do 7°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północno-zachodni i zachodni.

12/13 - 13.11

Zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C, w rejonie nadmorskim do 7°C. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, w dzień skręcający na północno-zachodni i północny.

13/14 - 14.11

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby, w nocy na wybrzeżu okresami umiarkowany, północny i północno-zachodni, stopniowo skręcający na południowy i południowo-wschodni.