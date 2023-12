Programowali swoją przyszłość i wzięli udział w kursach

Kursy odbywały się w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt był realizowany przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego.

Organizatorami kursów byli zaś Giganci Programowania. To placówka edukacyjna założona w 2015 roku przez czterech absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Do tej pory przeszkolono w ramach inicjatywy ponad 100 tysięcy uczniów z całego kraju.

Tegoroczna edycja Zachodniopomorskich RoboCampów - bo tak brzmi pełna nazwa inicjatywy - odbywała się od lutego do października. Projekt skierowany był dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 14-19 lat. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej, a dany kurs trwał łącznie 24 godziny. Uczestnicy mieli do wyboru naukę programowania w języku C# lub w Pythonie, a także tworzenie stron internetowych czy baz danych.

Łącznie 24 trenerów przeprowadziło 43 kursy online, co dało ponad 1000 godzin nauki. 341 osób otrzymało certyfikat ukończenia kursów, przy czym warunkiem była 80-procentowa frekwencja i wyzwania końcowe.