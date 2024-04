Protest w sprawie sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO]

W maju 2023 roku władze koszalińskiego szpitala poinformowały, że najpierw ograniczają, a potem zawieszają działanie koszalińskiej neurologii. Wtedy w obronie oddziału przez miasto przeszedł marsz, w którym udział wzięło kilkaset osób.

Choć zawieszenie miało być czasowe, do dziś oddział nie działa, a pacjenci z Koszalina trafiają do szpitala powiatowego w Kołobrzegu, albo do innych szpitali. Szpital tłumaczy się, że powodem jest brak lekarzy gotowych podjąć się pracy w szpitalu.