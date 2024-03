Protesty i blokady rolnicze. Dziś w Warszawie, w piątek w Koszalinie Jakub Roszkowski

Postulaty rolników są niezmienne: wstrzymanie niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy, oraz odejście od Zielonego Ładu, unijnego programu wspieranego przez poprzednie władze. Mariusz Rodziewicz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Rolnicy z regionu koszalińskiego dojechali już do Warszawy, by przez całą środę protestować w stolicy kraju. A w piątek zablokują dojazd do delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.