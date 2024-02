Protesty rolników w Koszalinie i regionie. Zamknięte drogi, blokada portu. Żądają zmian w polityce rolnej [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Liczymy, że wreszcie nowy rząd nas wysłucha, bo do tej pory nas nie słuchano - dodaje.

Są zdesperowani, ale też zdeterminowani, by protestować aż do końca. Przepraszają kierowców, że narażają ich na utrudnienia drogowe, ale twierdzą, że tylko tak mogą wymóc na politykach zmiany.

Rolnicy zamykają przejazd trasą S11 na wysokości ul. Szczecińskiej w Koszalinie. Będą blokować drogę aż do 27 lutego. Utrudnienia będą też na rondzie na węźle Gorzebądz trasy S6. Do Sianowa lepiej…

Protest zaczął się we wtorek w całej Polsce, w Koszalinie blisko 200 maszyn rolniczych z całego powiatu ustawiło się na koszalińskim placu podożynkowym. Tu, po krótkim wstępie i wyjaśnieniu wszystkim jak będzie przebiegał, kawalkada ciągników wyjechała w miasto. Część maszyn pojechała na trasę S6, część na trasę S11, pięć traktorów pojawiło się przed siedzibą delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, by urzędnikom przekazać postulaty.

- Dziękuję za te postulaty i mam świadomość, że Zielony Ład przysparza wam zmartwień. Jestem w stałym kontakcie z ministerstwem. Trwają też rozmowy z Ukrainą i musicie dać nam trochę czasu. Tych zaniedbań przez poprzedni rząd było wiele przez te ostatnie lata, próbujemy to wszystko naprawiać. Ale to zaniedbania są wieloletnie i musicie dać nam czas - mówił wicewojewoda.

- Konkurencyjność naszych gospodarstw przez ten Zielony Ład spada. Zastanawiamy się, czy jest sens wyjeżdżać w pole wiosną. Zboże z Ukrainy nas dobija, a Zielony Ład wykańcza. Prosimy o dopłaty, bo prowadzenie gospodarstwa w tej sytuacji jest poniżej kosztów funkcjonowania - tłumaczyli rolnicy, m. in. Michał Szcześniak, Patryk Turowski, Krzysztof Beca.

Rolnicy zamknęli przejazd trasą S11 na wysokości ul. Szczecińskiej w Koszalinie. Tu nie można wjechać na S11. Można z niej tylko zjechać. Blokada drogi potrwa aż do 27 lutego bez przerwy. Utrudnienia są też na rondzie na węźle Gorzebądz trasy S6. Do Sianowa lepiej więc jechać ul. Słupską, przez Górę Chełmską. W Gorzebądzu blokada będzie trwała codziennie w godz. 9-17, od czasu do czasu blokujący przepuszczą kilka samochodów.

W Kołobrzegu ponad setka ciągników jeździła w okolicach mostu portowego. Do protestujących rolników z powiatu kołobrzeskiego i sąsiednich dołączyli myśliwi, pszczelarze, a nawet grupa rolników wypoczywających w sanatorium KRUS Niwa w Kołobrzegu.

- Nasze produkty muszą być wywożone przez porty – mówił podczas konferencji prasowej Szymon Ręcławowicz, przewodniczący rolniczej Solidarności powiatu białogardzkiego. – Jesteśmy za tym żeby wzmacniać agroporty i ich możliwości przeładunkowe. Powinniśmy przez te porty eksportować przede wszystkim zboże polskie. Na ten moment nasze zboże nie ma tam pierwszeństwa i my mamy magazyny pełne. Nie godzimy się z tym, że jako kraj rolniczy nie możemy upłynnić naszych produktów.