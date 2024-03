Blokada miast. Rolnicy protestowali. Nie chcą zielonego ładu i zboża zza granicy [ZDJĘCIA, WIDEO, MAPA]

Na razie - zapowiedzieli nam protestujący farmerzy w Koszalinie - blokada miasta potrwa tylko jeden dzień. - W czwartek będziemy już jedynie blokować S11 nad ul. Szczecińską, tak jak dotychczas - powiedział nam Michał Szcześniak, rolnik z Będzina. - Tam będziemy protestować do 27 marca. Ale tylko tam. I czekamy na odzew rządzących. Jeśli jednak nas zlekceważą i nie zrobią nic, by wesprzeć polskie rolnictwo, wrócimy do zaostrzonego protestu zaraz po świętach - zapowiedział nasz rozmówca.

W środę rolnicy blokowali trasę S11 i przebiegającą pod nią ul. Szczecińską w Koszalinie, stali też na rondzie przy ul. Morskiej, obok McDonaldsa, na wyjeździe z Koszalina na Poznań oraz na rondzie przy węźle Gorzebądz trasy S6, tuż przed Sianowem. Ruch samochodowy puszczali co 20-30 minut.