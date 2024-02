Protest rolników w Szczecinku. Droga krajowa nr 11 zablokowana [ZDJĘCIA]

- UE realizuje cele klimatyczne, za które już płaci całe rolnictwo, bo dziś nie ma już w niej branży, gdzie opłaca się jakakolwiek produkcja – dodaje Emil Mieczaj.

- Jednocześnie otwiera się rynek przez żywnością pozaeuropejską, głównie ukraińską, gdzie nie muszą spełniać wyśrubowanych norm, jak my. Nie jesteśmy przeciwko członkostwu Ukrainy w Unii, ale musi mieć wynegocjowany okres przejściowy i spełniać takie same wymogi, jak jak nasza żywność. Za dwa tygodnie mamy rozpocząć rozmowy z rządem, ale protestów nie zawieszamy, zwłaszcza iż widzimy, w jaką stronę zmierza polityka Komisji Europejskiej, która właśnie zdecydowała do przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą do roku 2025.