Rynek w Czaplinku do przebudowy po poprawkach projektu [ZDJĘCIA]

Pierwotny projekt przedstawił plac w sercu miasta, mocno „sterylny” za sprawą likwidacji dwóch zielonych skwerów z rosnącymi tam drzewami. Nawierzchnię tworzą granitowe płyty. Tradycyjny wodotrysk w tamtej miałaby zastąpić multimedialna, podświetlana fontanna. Pozostać miał obecny okrężny układ komunikacyjny z drogą wokół rynku i miejscami parkingowymi, ale asfaltową nawierzchnię zastąpić ma kostka brukowa. Pozostać miały także stare drzewa wokół rynku, plus nowe nasadzenia wokół centralnej części.

O projekcie renowacji czaplineckiego rynku pisaliśmy jesienią zeszłego roku, gdy pokazano wizualizacje. Pomysł nie był nowy, mówi się o tym od lat, a ostatnia koncepcja powstała w roku 2015. Projekt wylądował w szufladzie z uwagi na wysokie koszty i inne wydatki. Temat wrócił na tapet, gdy Czaplinek dostał blisko 8 milionów złotych rządowej dotacji na jego realizację. Po blisko dekadzie uznano, że zbyt mocno idzie on w stronę „betonozy”.

Wizualizacja generalnie wzbudziła negatywne opinie i komentarze. Większość mieszkańców krytykowało pozbawienie miejsca charakteru, zieleni i pustkę, jaka ziała z projektu. Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz także odciął się od tego projektu: - Jestem przeciwnikiem betonowania miast, tej plagi zwanej „betonozą” i na pewno nasz rynek nie będzie wyglądał tak jak na wizualizacjach – zapewniał wówczas i zapowiedział opracowanie nowego założenia czaplineckiego rynku.

I oto on. Powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem To Tu – Akademia Twórczych Umiejętności z Czaplinka. Prowadzono także rozmowy z konserwatorem zabytków, bo plac objęty jest ochroną konserwatorską i prace nad powstaniem koncepcji prowadzono zgodnie z jego sugestiami i w marcu została zaakceptowana. Nowa koncepcja zakłada, że na rynku pojawi się znacznie więcej zieleni: drzew, czy skwerów. Plac przetnie cieka wodny i stylowa fontanna. Zaplanowano także więcej małej architektury w postaci ławeczek, stolików czy pergoli. Więcej jest też cienia dawanego przez te elementy.