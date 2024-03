Wojciech Stypa: W Szczecinku nie ma miejsca na polityczne przepychanki

Decyzja o kandydowaniu na burmistrza Szczecinka nie jest przypadkowa. Przez lata obserwowałem, jak nasze miasto rozwija się, ale widziałem także, jak wiele jeszcze można zrobić, aby było jeszcze lepszym miejscem do życia. Chcę, aby Szczecinek był miastem, gdzie młodzi ludzie, tak jak ja kiedyś, będą chcieli wracać, widząc tu przestrzeń dla siebie i swoich rodzin. Miastem, które z szacunkiem odnosi się do starszego pokolenia, dbając o ich potrzeby i komfort życia.

Moje doświadczenie życiowe, zarówno jako sportowca, trenera, jak i menedżera w korporacji, nauczyło mnie, jak ważne jest motywowanie ludzi i inspirowanie ich do osiągania celów. Te umiejętności chcę wykorzystać, by prowadzić nasze miasto ku lepszej przyszłości.

Od najmłodszych lat, dzięki tradycjom mojej rodziny, samorząd lokalny był dla mnie nie tylko zainteresowaniem, ale także powołaniem. W moim domu, gdzie dziadek, a potem mój ojciec pełnili rolę radnych, każdy dzień przynosił nowe historie o Szczecinku i jego ludziach. Te rozmowy ukształtowały moje przekonanie, że służba społeczności jest najszlachetniejszą formą działania. Dziedzictwo to zobowiązuje mnie do kontynuowania misji, którą moja rodzina realizowała przez pokolenia.

Proponuję nowe podejście - burmistrza, który jest mostem łączącym różne pokolenia, słuchającym potrzeb każdego mieszkańca, niezależnie od jego wieku czy poglądów. Chcę, aby nasze miasto było przykładem harmonijnego współistnienia, gdzie przedsiębiorczość kwitnie, tworząc nowe miejsca pracy i zachęcając do powrotu tych, którzy wyjechali.

Jako kandydat na burmistrza, pragnę podzielić się nie tylko moim marzeniem o lepszym jutrze dla naszego miasta, ale także zobowiązać się do rzeczywistych, osiągalnych celów. Ale przede wszystkim, chcę obiecać Państwu tylko to, co w mojej mocy - realne zmiany, które wspólnie możemy zrealizować. Moje obietnice nie są puste - to zobowiązania, które zamierzam realizować z pełnym zaangażowaniem.