Przed nami wichury, sztorm na Bałtyku i opady śniegu w Koszalinie i regionie

W piątek w ciągu dnia nadal będzie solidnie wiało, a temperatura powietrza wyniesie maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. Ma padać mokry śnieg, jedynie nad samym morzem to będzie śnieg z deszczem.

Wichura ma się zacząć już w czwartek w nocy. Nad lądem wiatr dmuchnie z prędkością do 80 km/h, natomiast nad samym morzem to będzie nawet 110 km/h. - Nie ma więc żartów, będą się łamały drzewa, będą zrywane linie energetyczne, a w portach spodziewana jest cofka - ostrzega Ścibor.

- Oczywiście zima zaczyna się 22 grudnia i potrwa do 21 marca, ale zimowa aura wytrzyma w regionie koszalińskim jedynie do 25 grudnia - mówi nam Krzysztof Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus. - Na razie jednak - w piątek, sobotę i niedzielę - zrobi się u nas naprawdę chłodno i śnieżnie. Powieje też solidnie z północnego zachodu.

W sobotę z rana mroźno, do minus 2 stopni Celsjusza, cały czas spodziewane są też opady śniegu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do plus jednego stopnia Celsjusza.

W niedzielę wiatr skręci na południowo zachodni. Z rana termometry pokażą minus 3 stopnie Celsjusza. Nie powinno już padać, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do jednego stopnia powyżej zera.

- A 25 grudnia radykalna zmiana pogody: na zewnątrz plus 10 stopni Celsjusza, silne opady deszczu i silny wiatr z południowego zachodu - prognozuje dalej Ścibor. - Podobnie będzie drugiego dnia świąt. Do Sylwestra temperatura będzie jednak spadała. 1 stycznia termometry pokażą plus 4 stopnie Celsjusza, niestety, będzie raczej mokro - kończy synoptyk.