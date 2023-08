Przed sądem w Gdańsku trwa proces adwokata i prokuratora z Koszalina oskarżonych o "ustawianie spraw"

CBA nagrało rozmowy, jak prokurator K. później dzwonił do mecenasa referując mu stan sprawy i informując, że zgłosi się do niego klient. Według śledczych później obaj prawnicy uzgadniali zastosowanie lub niezastosowanie środków zapobiegawczych oraz "co mają mówić podejrzani bądź pokrzywdzeni" w celu osiągnięcia "jak największego honorarium" dla Artura Nowaka.