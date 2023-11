Przerwa w remoncie drogi z Koszalina do Maszkowa. Droga będzie tymczasowo otwarta

Chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej nr 206, biegnący jeszcze w granicach administracyjnych miasta Koszalin. Zaczyna się na wysokości parkingu leśnego, a kończy przy wjeździe do Maszkowa. To trzy kilometry jezdni, której stan pozostawia wiele do życzenia i od dłuższego czasu prosił się o naprawę.

Miasto Koszalin remontuje ten odcinek trasy wspólnie z Nadleśnictwem Manowo, a wszystko ma kosztować około 6 mln złotych. Z powodu zimy prace budowlane wstrzymano, jednocześnie przywracając tymczasowo - od piątku 1 grudnia - możliwość przejazdu drogą.