Psiaki z koszalińskiego schroniska pilnie szukają nowych domów

Płeć: samiec kastratData urodzenia ok. 01/2019Wielkość: mały, waga ok. 8 kgData trafienia do schroniska: 28.12.2022Opis:ALFIK wrócił z adopcji, ponieważ nie toleruje innych zwierząt. To młody, energiczny psiak w typie teriera, który wymaga cierpliwego i zaangażowanego domu adopcyjnego. Psiak po raz pierwszy do Schroniska trafił jako znajda, nie znamy jego przeszłości. ALFIK jest żywiołowy i nieco nieokiełznany, ALFIK jest wpatrzony w opiekunów, uwielbia długie spacery, zabawy i bliskość ludzi, jednocześnie jest wymagającym towarzyszem, który bez zapewnienia odpowiedniej dawki ruchu i innych aktywności będzie sfrustrowany.

Radosław Brzostek