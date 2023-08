Rajd Columna Medica Baja Poland 2023 za nami! Hołowczyc i Kurzeja najlepsi [ZDJĘCIA]

W niedzielę Hołowczyc nie zwolnił tempa i był najszybszy także na obu przejazdach próby z Gminy Dobra do Szczecina (30,7 km). Z kompletem wygranych odcinków specjalnych olsztynianin po raz dziewiąty zwyciężył w Baja Poland. Na drugim miejscu finiszowali Michał i Julita Małuszyńscy (+9:57,1 s), a trzecią pozycję do mety dowieźli Al Thefiri i Vidal Montijano (+22:23,7 s), najlepsi w grupie T3.

- Dziewiąte zwycięstwo to coś niesamowitego, bo to kawał ciężkiego rajdu. Parę razy się o tym przekonaliśmy, bo też zdarzało się nam nie dotrzeć do mety. W tym roku również nie mogliśmy być tego pewni. Wydawało się, że półoś bez gumowej osłony nie ma prawa wytrzymać 80 kilometrów ścigania w piachu i błocie, a jednak auto dało radę. Cieszę się z pracy nad ustawieniami samochodu, jaką tu wykonaliśmy. Nasze MINI jest coraz lepsze. Wiemy też co jeszcze jest do poprawienia, a to ważne w kontekście nadchodzącego Rajdu Dakar. Czuję, że szczęście do mnie wraca i nie opuści mnie również na Dakarze - powiedział Krzysztof Hołowczyc.