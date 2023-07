Rodzicie, pamiętajcie złożyć wniosek o 300+ na wyprawkę do szkoły Mariusz Rodziewicz

Program "Dobry Start" to 300 złotych dla każdego ucznia na wyprawkę szkolną archiwum

Wsparcie 300+ dla uczniów przysługuje raz w roku. Może je otrzymać każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Co prawda wniosek można złożyć do 30 listopada danego roku, ale lepiej zrobić to już teraz, żeby otrzymać pieniądze przed rozpoczęciem roku szkolnego.