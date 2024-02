Rozliczenia z fiskusem. E-pity za ubiegły rok już są dostępne

Twój e-PIT jest rządową usługą, dzięki której podatnicy mogą szybko i sprawnie wysłać swój roczny PIT do Urzędu Skarbowego. Po zalogowaniu do usługi podatnik znajdzie swoje wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Jeżeli uzna, że jego zeznanie podatkowe PIT jest poprawne, może za pośrednictwem przycisku akceptacji wysłać je do urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, a jego zeznanie PIT za rok poprzedni nie zostanie wysłane w innej formie, to PIT w Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowany w dniu 30 kwietnia 2024 roku i wysłany do urzędu skarbowego.

W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Co ważne, w tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą.