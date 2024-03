Rozmowa "Głosu". Jakie książki czytamy najczęściej? Czytelnictwo w Koszalinie [WIDEO]

- Biblioteki mają dużą przewagę, bo mają szerokie zasoby. Książki kupujemy na bieżąco. Stawiamy na nowości, popularne tytuły, które ludzie widzą w mediach, też tych społecznościowych. Gdy coś wchodzi na rynek, to praktycznie od razu trafia na biblioteczne półki. To jest wygoda dla czytelników, że mogą sobie te popularne tytuły zamówić praktycznie od razu, tak jakby poszli do księgarni mówi Klaudia Ogulewicz.

A co z tymi nowoczesnymi formami czytania? Nasze rozrywki są coraz bardziej "cyfrowe". Czy wy widzicie, że coraz więcej osób sięga po audiobooki i ebooki?

- Jest konkretna grupa odbiorców, która woli czytać w ten sposób. Nie powiedziałbym, że ludzie się „przerzucają” z książek tradycyjnych, papierowych, na te cyfrowe. To są inne grupy. Ale tak – z naszej perspektywy widzimy duże zainteresowanie cyfrowymi formami. Co miesiąc rozdajemy kody Legimi czytelnikom i co miesiąc spotykamy się z komentarzami, że fajnie by było gdyby było ich więcej. Jeszcze inną grupą są czytelnicy, którzy wybierają audiobooki. Nie mam wrażenia, by to była byli czytelnicy, którzy przerzucili się na taką formę. Audiobook to inna forma rozrywki, słuchamy go robiąc inne rzeczy, które muszą być zrobione np. porządki, czy wypełniamy sobie słuchaniem czas za kierownicą - wyjaśnia.