Rozpoczęła się budowa dwóch nowych przystanków kolejowych w Koszalinie [ZDJĘCIA] Jakub Roszkowski

Ciężki sprzęt został przywieziony we wtorek, od środowego poranka maszyny są już w terenie i zaczęły go niwelować. Do końca roku mają powstać dwa nowe przystanki kolejowe w Koszalinie.