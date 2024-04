Sanatorium dla najmłodszych, ze szkołą w pakiecie. Przypominamy zasady

Z leczenia uzdrowiskowego mogą korzystać nie tylko dorośli, lecz także dzieci – już od 3. roku życia oraz młodzież - do ukończenia 18 lat.

- O skierowaniu do uzdrowiska decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który udziela świadczeń w ramach NFZ. Najczęściej jest to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, choć w celu kontynuacji leczenia, do uzdrowiska może kierować także lekarz z poradni specjalistycznej, czy szpitala - wymienia Małgorzata Koszur, rzecznika zachodniopomorskie oddziału NFZ. - Nie w każdej miejscowości uzdrowiskowej prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe dzieci. W naszym województwie małe dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych, kierowane są najczęściej do Dąbek, a poza województwem – także do Rabki-Zdroju.

Przyczyną kierowania są najczęściej choroby górnych i dolnych dróg oddechowych (schorzenia laryngologiczne i pulmonologiczne). Turnus w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Dziecko otrzymuje w czasie pobytu minimum 54 zabiegi lecznicze.