Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg przegrała z Miastem Szkła Krosno 68:84 [ZDJĘCIA]

Mecz ostatniej kolejki toczył się od początku pod dyktando drużyny gości. Wprawdzie wynik otworzył skuteczny w sobotę Remon Nelson (29 pkt, 11/20 z gry w tym 6/13 za 3 pkt), ale trójki Szymona Jaworskiego i Mylesa Rasnicka dały po chwili przewagę gościom. W 5. min, po akcji 2+1 Przemysława Wrony było 11:5 dla krośnian. Jedyną w meczu trójką odpowiedział Damian Pieloch, a 2+1 Nelsona dało remis 11:11 (6.). Za chwilę Jakub Motylewski odzyskał prowadzenie dla Kotwicy, a trójka Nelsona dała jej najwyższą przewagę w meczu 4 pkt (8. - 18:14). Były to jednak ostatnie punkty Kotwicy w tej odsłonie. Końcówka należała do gości, którzy zdobyli 9 pkt z rzędu, z czego aż sześć zapisał na swoje konto Hubert Łałak.

Mecz w hali Milenium był jedynym w sobotę. Przystępując do meczu z zespołem wicelidera przed 34. serią, Kotwica miała szansę na wywalczenie nawet 4. miejsca na koniec sezonu zasadniczego. Warunkiem było pokonanie Miasta Szkła. Wygrana gości sprawiła, że podopieczni Rafała Franka przystąpią do play-off z 6. lub 7. miejsca, w zależności od wyników niedzielnych spotkań.

Na początku II kwarty goście odskoczyli na 6 pkt, po trójce Radosława Trubacza. Później Kotwica kilka razy dochodził na 1 punkt, ale za każdym razem rywale odskakiwali. Dopiero w 19. min do remisu po 34 doprowadził Szymon Długosz. Ostatnie punkty przed zejściem do szatni zdobył skrzydłowy gości, Szymon Sobiech.

Ostatnia kwarta rozpoczęła się od szybkich 4 punktów Długosz i Nelson (49:61). Później dominowali już goście. W 33. min wrócili na 15-punktowe prowadzenie i do końca kontrolowali mecz. W Kotwicy dwoił się i troił Nelson (12 z 23 pkt Kotwicy w tej części), ale brakowało mu wsparcia. Gospodarze nie byli w stanie zejść poniżej 10 pkt różnicy. Na ok. 2. min przed końcem przegrywali aż 62:81 po serii trzech trójek Łałaka, Rasnicka i Trubacza. Kotwica kończyła mecz bez obydwu centrów. Jeszcze przed końcem III kwarty 5 faul popełnił Motylewski, a w 37. min Długosz.

- Gratulacje dla Krosna. Grali bardzo mocno, to był rzetelny mecz z ich strony, na bardzo dobrej intensywności defensywnej i ofensywnej. Nie z przypadku walczą o pierwsze miejsce w lidze. Przy ich mocnej obronie grało się nam bardzo ciężko, nie mogliśmy znaleźć otwartych pozycji - przyznał trener Frank. - Podsumowując całą rundę chcę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z chłopaków. Liga w tym sezonie była bardzo wyrównana i o awans do play-off z naszą krótką rotacją, z jednym młodzieżowcem grającym prawie 40. minut w meczu, było bardzo ciężko.

Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg - Miasto Szkła Krosno 68:84 (18:23, 16:13, 11:25, 23:23)

Kotwica: Nelson 29 (6x3, 4 zb., 3 as., 3 prze.), Dzierżak 7 (1x3, 6 zb., 5 as.), Motylewski 6 (2 bl.), Pieloch 5 (1x3, 7 zb.), Ziółkowski 4 (5 zb.) - Długosz 10 (5 zb., 3 str.), Walda 7 (1x3, 3 zb.), Adamiec 0, Wydra 0 (3 str.).

Miasto Szkła: Rasnick 14 (2x3, 4 zb., 3 as.), Trubacz 14 (4x3, 5 zb.), Griszczuk 10 (2x3, 4 zb.), Wrona 7 (4 zb., 4 as., 4 str.), Jaworski 5 (1x3) - Łałak 15 (2x3, 3 zb.), Jankowski 11, Sobiech 5 (3 zb.), Stankowski 3 (4 zb.), Tarnawski 0.