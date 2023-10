Sezon nad morzem wciąż nie ma końca. Szykuje się rekordowy październik nad Bałtykiem

Jak podkreśla, wcześniej bywały sezony, gdy po pierwszym weekendzie września życie nad morzem zamierało.

Jesień nad polskim morzem ma swoich klientów. To jednak turysta nieco inny niż ten wakacyjny.

- To ludzie, którzy mają inne oczekiwania. Szukają spokoju, relaksu, nad morze przyjeżdżają nie tyle, by się bawić i imprezować, ile by odpocząć. To tacy turyści kuracyjni - mówi Łukasz Ławro, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu.