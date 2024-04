Sianowscy sportowcy, też ci najmłodsi, nagrodzeni [ZDJĘCIA]

Spotkanie jest okazją do świętowania osiągnięć sportowych oraz do podziękowania sportowcom za ich wysiłki i zaangażowanie, które przyczyniają się do promocji zdrowego i aktywnego stylu życia oraz gminy Sianów. Nagrody i wyróżnienia mają swój wymiar finansowy — na ten cel w gminnym budżecie wygospodarowano 45 tysięcy złotych.

Lista nagrodzonych:

Nagrody sportowe:

- Dorota Plonder (zawodniczka UKS 96 Sucha Koszalińska)

- Kacper Kocoń (zawodnik UKS 96 Sucha Koszalińska)

- Dorota Grzejdak (trenerka i zawodniczka UKS Kometa Sianów)

- Robert Kowalczyk (trener i zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Matylda Woźniak (zawodniczka UKS Kometa Sianów)

- Marcel Opala (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Anetta Guse (zawodniczka UKS Kometa Sianów)

- Aleks Kost (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Jakub Czachorowski (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Krzysztof Kołaczek (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Igor Małachowski (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Norbert Kaczorowski (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Mikołaj Maliszewski (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Rozalia Sławińska (zawodniczka UKS Kometa Sianów)

- Piotr Lis (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Michał Piekarski (zawodnik UKS Kometa Sianów

- Dawid Rumianek (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Gracjan Arabasz (zawodnik UKS Kometa Sianów)

- Natalia Kołaczek (zawodniczka UKS Kometa Sianów)

- Aleksandra Jabłońska (zawodniczk UKS Kometa Sianów