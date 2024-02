Silny wiatr w Koszalinie i regionie. Porywy sięgają ponad 85 km/h. Obowiązuje ostrzeżenie

W naszym regionie wietrznie będzie co najmniej do wtorku.

Silny wiatr nie daje o sobie zapomnieć. W naszym regionie porywy osiągają nawet 85 km/h. Podobne będą również najbliższe dni. Pojawią się także intensywne opady deszczu.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Uwaga! Najsilniejszy wiatr prognozowany jest w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek przed południem. W większości powiatów województwa zachodniopomorskiego obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 15 w poniedziałek. Może zostać jednak przedłużone, bowiem wietrznie w naszym regionie będzie co najmniej do wtorku.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, po południu na wschodzie województwa deszczu ze śniegiem. Prognozowana suma opadów na zachodzie województwa miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 4°C na wschodzie do 9°C w zachodniej części regionu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, na wybrzeżu silny i bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h w porywach do 85 km/h, po południu stopniowo słabnący i pod koniec dnia słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzące w deszcz. Prognozowana suma opadów miejscami, głównie we wschodniej części województwa do 20 mm. Temperatura minimalna od -1°C na wschodzie do 5°C, 6°C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany stopniowo wzmagający się do dość silnego, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu silnego do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek zachmurzenie całkowite. Opady deszczu, miejscami, głównie na wschodzie województwa o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, na wybrzeżu porywy do 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

