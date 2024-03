Skarbówka ostrzega: oszuści podszywają się pod jej pracowników

- Przypominamy, że pracownicy administracji skarbowej nie wykonują takich telefonów i nie zbierają w ten sposób informacji. Dlatego w przypadku odebrania takiego połączenia nie należy podawać osobie dzwoniącej danych osobowych, numeru PESEL/NIP, numeru dowodu tożsamości lub numeru rachunku bankowego. Nie powinno się również przekazywać telefonicznie loginu i hasła do logowania w serwisie e-Urząd Skarbowy - wymienia Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - W okresie rocznego rozliczenia PIT oszuści próbujący wyłudzić dane od podatników działają ze wzmożoną aktywnością, dlatego przestrzegamy przed tego typu oszustwami i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Jest na to paragraf

Wyłudzenie danych osobowych jest opisane w art. 286 § 1 Kodeksu karnego. Określa on, w jakim celu działał sprawca oszustwa. Zawarte w tym artykule przesłanki pozwalają ustalić, co jest wyłudzeniem danych osobowych, a co nim nie jest. Wśród motywacji oszustwa wyróżnia się wprowadzenie w błąd, wykorzystanie błędu lub niewiedzy pokrzywdzonego, wykorzystanie wrodzonej lub nabytej niezdolności lub ograniczonej zdolności pokrzywdzonego do podejmowania decyzji.