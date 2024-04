Skuteczne sposoby na plamy na ubraniach. Sprawdź patenty na tłuszcz, krew, atrament, wino i inne plamy na ciuchach 27.04.2024 Mariusz Rodziewicz

Pobrudziłeś ulubiony ciuch, ale nie chcesz go wyrzucać? Zanim to zrobisz, spróbuj najpierw usunąć plamę. Na różne plamy są sprawdzone domowe sposoby. Podpowiadamy, jak usunąć plamy z odzieży!Sprawdź na kolejnych slajdach >>> pixabay.com Zobacz galerię (14 zdjęć)

Pobrudziłeś ulubioną bluzkę, koszulkę, czy spodnie trudną do usunięcia substancją, ale nie chcesz ich wyrzucać? To zrozumiałe. Zanim to zrobisz, spróbuj najpierw usunąć plamę. Na różne, nawet najbardziej złośliwe plamy są pewne - sprawdzone już - domowe sposoby. Podpowiadamy, jak usunąć plamy z odzieży!