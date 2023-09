Ślubowanie klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku [ZDJĘCIA]

- Z uwagi na dużą liczbę chętnych, a mieliśmy aż 450 podań, minimalna liczba punktów, która dawała pewność dostania się do naszej szkoły wyniosła aż 115 nawet na mniej oblężonych kierunkach (na 200 możliwych do uzyskania przez wybitnych ósmoklasistów – red.). To naprawdę dużo.

Poprzeczkę trzeba było podnieść, bo do szkół średnich w całym kraju kolejny rok trafiły dzieci, które w wyniku reformy oświaty w roku 2014 i 2015 poszły do podstawówek jako 6-latki. W klasach pierwszych podstawówek „upchnięto” wówczas w dwa lata trzy roczniki. We wrześniu 2014 roku do szkół pomaszerował cały rocznik 2007 i pół starszego (urodzeni od stycznia do czerwca) rocznika 2008. A rok później pół rocznika młodszego (urodzeni od lipca do grudnia) 2008 i cały rocznik 2009.