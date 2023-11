Śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koszalinie w 2008-2009 roku ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Do sezonu weselnego jeszcze jest czas, jednak do tak ważnego wydarzenia trzeba przygotować się wcześniej. Mowa również o kopertach dla pary młodej. Aby gwałtownie nie odczuć wysokiego wydatku, można…

Koszty ślubu i wesela w 2023 roku

Organizacja wesela na około 100 osób w 2023 roku kosztuje od 35 00 zł (najskromniejsze) do 90 000 zł (najbardziej szykowne i okazałe). Koszt talerzyka za osobę to od 250 do 500 zł. Ubiór panny młodej, wraz z makijażem i fryzurą, wynosi około 4-5 tys. zł. Pozostałe koszty zależą od pary młodej i w dużej mierze to od nich zależy końcowa cena wesela. Dekoracja kwiatów to cena od 2 do 10 tys. zł. Wypożyczenie samochodu na ślub i wesele wynosi 2-3 tys. zł. Pary młode decydują się również na fotografa i kamerzystę. Dodatkowo należy doliczyć koszty ceremonii i dojazdów. Zliczając wszystkie te ceny, można przyjąć za średnią cenę ślubu i wesela 60 000 złotych.