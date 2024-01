Służby w Koszalinie przed feriami zimowymi. Profilaktyka, pokazy i dobra zabawa [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Dzielimy się z dziećmi wiedzą na temat numerów alarmowych, jak zachować się w niebezpiecznych czy stresujących sytuacjach oraz przestrzegamy, by dzieci nie zbliżały się do zamarzniętych akwenów wodnych. Zarówno latem, jak i zimą woda stanowi największe zagrożenie, będąc przy tym największą atrakcją. Lud jest kruchy, a świadomość zagrożenia z tego wynikająca nabywana jest wraz z wiekiem. Woda to żywioł i nawet zamarznięta nie jest bezpieczna. Dlatego, jeśli mamy możliwość i chcemy pojeździć na łyżwach, korzystajmy z lodowisk w specjalnie wyznaczonych, zabezpieczonych miejscach. Na szczęście pod kątem tej świadomości jest coraz lepiej. Jestem dumna z koszalińskich dzieci ponieważ często, pytając dorosłych, ci nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze pytania, a młodzież te odpowiedzi zna. Wie jak się zachować, jaki numer wybrać. Młodzi ludzie wiedzą, by nie udostępniać swoich zdjęć w internecie nieznanym ludziom, by nie pisać i nie rozmawiać z nieznajomymi. Muszę przyznać, że nasze dzieci i młodzież mają coraz większą wiedzę i czasem chciałabym, by dorośli taką mieli - podsumowała mł. asp. Maria Bendykowska.