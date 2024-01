Śmierć 9-miesięcznej dziewczynki w Koszalinie. Prokuratura zakończyła śledztwo. Jest akt oskarżenia przeciwko matce i jej partnerowi

Przekazał, że zgodnie z ustaleniami w śledztwie, matka dziewczynki, wiedząc, że córka co najmniej dwukrotnie uległa urazowi głowy, w tym na skutek upadku z przewijaka na podłogę, zaniechała udania się z nią do lekarza, udzielenia pomocy.

- Zrobiła to za późno, czym doprowadziła do nieumyślnego spowodowania śmierci swojej córki. U dziewczynki wytworzyły się krwiaki sierpa mózgu, podtwardówkowe i ostatecznie nie udało się jej uratować – powiedział prok. Gąsiorowski.

Natomiast 44-letni Krzysztof I. jest oskarżony o to, że nie udzielił dziecku pomocy, mając świadomość pogarszającego się jego stanu zdrowia.

- Mógł sprowadzić pomoc, nie narażając swojego życia. Nie zrobił tego – wskazał prok. Gąsiorowski.

Oboje oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Aleksandrze T. i Krzysztofowi I. grozi kara pozbawienia wolności odpowiednio do 5 i 3 lat.

10 listopada 2021 roku Aleksandra T., matka dwóch 9-miesięczych wówczas bliźniaczek i starszego chłopca, poszła z jedną córek na wizytę lekarską do najbliższej przychodni przy al. Monte Cassino w Koszalinie. Tam miała mówić tylko, że dziecko źle się czuje, wydaje się być osłabione. Wizyta zakończyła się skierowaniem na dalsze badania. Ok. godz. 15 matka dziewczynki wezwała do dziecka karetkę pogotowia. Miała mówić, że niemowlę zasłabło. Nim karetka dotarła na wezwanie, dyspozytor pogotowia instruował matkę, jak prowadzić reanimację. Partnera kobiety nie było wówczas w mieszkaniu. Gdy załoga karetki przyjechała na miejsce, dziewczynka była nieprzytomna. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie. Wykonane badania tomograficzne wykazały liczne krwiaki głowy.