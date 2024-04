Śmiertelne milczenie i dramat w czterech ścianach. Zgłaszaj przemoc wobec dzieci

Na początku marca policjanci z Zielonej Góry zatrzymali rodziców 11-miesięcznego dziecka, które trafiło do szpitala z urazami głowy i klatki piersiowej. Stan niemowlaka był ciężki. Podejrzeń, co do natury obrażeń, nabrali lekarze. W trakcie postępowania ustalono, że ofiarą przemocy ze strony 34-letniej matki i 40-letniego ojca był także starszy, dwuletni brat niemowalęcia. Rodzice usłyszeli zarzuty, za które grozi im do 8 i do 20 lat więzienia.

W tym samym czasie policjanci z Koszalina zatrzymali rodziców 3-miesięcznego dziecka, które trafiło do tamtejszego szpitala z ranami głowy i tułowia, m.in. złamaną kością czaszki. Niemowlę było pierwszym dzieckiem pary, miało być ofiarą przemocy niemal od momentu narodzin. Rodzicom grozi do 8 lat więzienia.

Pod koniec lutego policjanci z Grudziądza zatrzymali rodziców 6-miesięcznego chłopca. Również w tym przypadku podejrzenie o stosowanie przemocy padło ze strony lekarzy. 18-latka usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem, za który grozi 8 lat więzienia. 21-latkowi nie postawiono zarzutów. Było to drugie dziecko tej pary - pierwsze, dwuletni chłopiec, znajdował się w rodzinie zastępczej ze względu na młody wiek rodziców. Policja nie miała wcześniej sygnałów o problemach w tej rodzinie, nie miała także założonej Niebieskiej Karty.