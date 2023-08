Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 11 koło Bonina. Czy fotoradar zapobiegnie kolejnej tragedii? [WIDEO]

- Policjanci, którzy byli na miejscu wypadku ustalili, że kierującym pojazdem marki BMW był 19-latek - powiedziała nam nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- Wraz z nim w samochodzie było jeszcze dwóch młodych mężczyzn - 18-latek i 17-latek. Kierowca wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Wszyscy zginęli na miejscu. Ciężarówka jechała załadowana, ci chłopcy nie mieli szans, bo zderzyli się praktycznie ze ścianą - dodała.

Na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratury, a ruch na tym odcinku drogi krajowej nr 11 był wstrzymany przez blisko trzy godziny.

Przyczyny wypadku na razie nie są znane, ale wśród możliwych wariantów wymienia się niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, czy młody wiek kierowcy, który uprawienia do kierowania pojazdami uzyskał niespełna rok wcześniej. Do wypadku mogły się też przyczynić obfite opady deszczu. Badany również będzie stan techniczny rozbitego BMW, przy czym ze względu na to, że auto zostało praktycznie zmiażdżone, nie uda się uzyskać wszystkich informacji o tym, w jakim stanie technicznym było przed wypadkiem. Zgodnie z procedurą ciała młodych mężczyzn zabezpieczono do sekcji.