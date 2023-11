SMS Kwidzyn postawił się E.Link Gwardii, ale punkty zostały w Koszalinie [ZDJĘCIA]

- Przeciwnik postawił bardzo mocne warunki, na co byliśmy jednak przygotowani. W drugiej połowie doszli nas, ale udało się odskoczyć w końcówce. Na pewno mecz mógł się podobać kibicom. Jesteśmy bardzo zdeterminowani w każdym meczu, chcemy pokazywać naszą wyższość i piąć się po najwyższe cele - powiedział bramkarz Gwardii, Krystian Matusiak.

- Było to dla nas najcięższe dotąd spotkanie w lidze - ocenił trener Stasiuk.

- Walka była do upadłego. Szacunek za to co pokazali zawodnicy na parkiecie. Pod koniec meczu, gdy doszli nas na jedną bramkę, górę wzięło doświadczenie naszego zespołu. Musimy wyciągnąć wnioski z błędów, które się pojawiły w drugiej połowie i postarać się je zniwelować.