Sobota w IV lidze. Bałtyk Koszalin rozbił Wieżę Postomino [ZDJĘCIA]

Na koszalińskim euroboisku Wieża Postomino gościła Bałtyk Koszalin. To nie pomyłka. Gospodarzem meczu był zamykający tabelę zespół z powiatu sławieńskiego, który zdecydował się rozegrać to spotkanie w Koszalinie z powodu złego stanu murawy swojego boiska.

Także trzeci mecz z udziałem dwóch drużyn z regionu zakończył się sukcesem gości. Darłovia Darłowo wygrała z Mechanikiem w Bobolicach 3:1 (1:0), a wszystkie gole zdobyli dla niej piłkarze, którzy dołączyli w zimowej przerwie. Do przerwy prowadzenie zapewnił Jan Król, który już w 3. min trafił do pustej bramki, po dograniu Kamila Bazylego. Kwadrans po zmianie stron goście mieli już 2 gole przewagi, gdy sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Przemysław Rusiecki.

Nadzieję Mechanikowi przywrócił Karol Jabłoński, trafiając bezpośrednio z wolnego w 75. min. Kibice w Bobolicach doczekali się w 89. min czwartego gola w meczu, ale ku ich rozpaczy zdobyli go goście. Dwie minuty po wejściu na boisko, Kacper Żmijewski posłał piłkę do siatki... piętą. Warto dodać, że cała trójka zdobywców goli dla zespołu trenera Wojciecha Polakowskiego to młodzieżowcy. Mecz trwał ok. 10. minut dłużej, co było spowodowane groźnie wyglądającą kontuzją Damina Kulona z Darłovii.

Jako jedyna punkt w roli gospodarza wywalczyła w sobotę Perła URB Dygowo. Na inaugurację rundy wiosennej zremisowała 1:1 (0:1) z Iną Goleniów. Pierwsza połowa należała do zespołu gości, czego efektem był gol Tomasza Boruckiego z rzutu karnego (faul Łukasza Wiśniewskiego). Po przerwie inicjatywę przejęli gospodarze. Od 70. min do ataku przesunięty został stoper Jakub Poznański. On też zapewnił remis, trafiając po zagraniu Mikołaja Duwe wzdłuż pola karnego (87.). Trzy minuty wcześniej w poprzeczkę główkował Marek Procner.