Sobotnie południe na plaży w Dąbkach. Morze uspokoiło się po wichurach [ZDJĘCIA]

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W sobotę po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, nad morzem miejscami śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 75 km/h, powoli słabnący, północno-zachodni i zachodni.

W nocy pochmurno, na wschodzie początkowo przejaśnienia. Okresami opady śniegu, nad ranem na zachodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, nad morzem do 1°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu początkowo porywisty, z kierunków zachodnich, rano południowo-zachodni i południowy.

W Wigilię również będzie pochmurnie. Rano opady śniegu, od zachodu przed południem przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od 6°C na wschodzie do 9°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, stopniowo wzmagający się do dość silnego, wieczorem w porywach do 60 km/h a nad morzem do 70 km/h, południowy, skręcający na południowo-zachodni.